Climat : Jean-Marc Jancovici explique pourquoi la compensation est une fausse bonne idée

La compensation est un mot que les gens qui s'intéressent au climat ont parfois peut être entendu, et en particulier ceux qui à la fois montent dans un avion et aimeraient bien que ça ne cause pas trop de dommages au climat. Le principe de la compensation, c'est assez simple, c'est à partir du moment où vous faites quelque chose qui va engendrer des émissions de gaz à effet de serre, derrière, vous allez acheter ce qu'on appelle des crédits qui matérialisent le fait que quelqu'un, quelque part, a fait quelque chose qui reprend du CO2 dans l'atmosphère.

Donc l'idée de la compensation, c'est d'un côté, émettre avec un acte et de l'autre, acheter à quelqu'un une économie d'émission. À l'arrivée, ça fait zéro, c'est comme s'il ne s'était rien passé. Cette idée de compensation est utilisée par un certain nombre de gens et également dans les entreprises pour revendiquer ce qu'on appelle la neutralité. La question est maintenant de savoir si c'est une bonne ou une fausse bonne idée.

Des projets pas toujours pérennes

Cela pourrait sembler être une bonne idée. C'est malheureusement une fausse bonne idée pour plusieurs raisons. Dans les entreprises, c'est une fausse bonne idée parce qu'à partir du moment où vous achetez des crédits, vous revendiquez le fait que quelque part, le problème ne vous concerne plus. Or, ce n'est pas vrai parce que si jamais il y a une contrainte sur les émissions, ça peut très bien vous empêcher d'avoir des clients, des fournisseurs, etc.

Deuxième effet désagréable, cela anesthésie vos collaborateurs. Il peut aussi y avoir un gros problème sur les projets qui permettent d'émettre les crédits. En fait, quand on va mettre son nez dans les projets qui fournissent des crédits aux gens qui les achètent, vous vous rendez compte qu'il n'y en a qu'une faible partie où il y a des émissions vraiment évitées.

Vous avez très facilement des méthodes qui sont utilisées, qui ne sont pas les bonnes. Vous avez quelquefois des projets qui ne sont pas pérennes dans le temps... Quand on regarde dans le détail, très souvent, ces projets ne tiennent pas les promesses qu'ils sont censées tenir.

