Les gestes du quotidien peuvent-ils servir quand on sait que nous sommes huit milliards d'être humains sur la Terre ? C'est un argument qu'on entend souvent, de dire à quoi ça sert si de l'autre côté, il y a 1,4 milliard de Chinois, 1 milliard d'Indiens, 400 millions d'Américains, etc, qui ne font pas d'efforts. En effet, les petits gestes, comme éteindre les lumières et ne pas faire couler l'eau du robinet, ont une utilité toute relative. En revanche, il existe des "gros" gestes plus impactant.

Dans un premier temps, les efforts sont à fournir dans la mobilité, avec le fait de ne pas prendre l'avion et d'utiliser le moins possible sa voiture. En matière d'alimentation, il faut fortement baisser la part de produits animaux qu'on consomme. En matière d'achat, il faut essayer d'acheter le moins d'objets possible, donc ne pas se précipiter dans les soldes.

En matière de logement, il faut essayer d'avoir le thermostat le plus bas possible et l'énergie la plus décarbonée possible pour chauffer son logement. L'idéal, dans l'ordre, c'est la pompe à chaleur, le réseau de chaleur ou le poêle à bois. Juste après, on va trouver les radiateurs électriques et derrière, on va trouver la chaudière à gaz, puis encore derrière, la chaudière à fioul.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info