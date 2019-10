Sécheresse : découverte d'une molécule qui rend les plantes plus résistantes

publié le 02/10/2019 à 05:50

Des chercheurs ont-ils trouvé une solution pour rendre les plantes résistantes à la sécheresse ? En tout cas, ça a marché sur des tomates et des poivrons. En les arrosant avec une molécule spéciale, ils se sont rendus compte que les plantes avaient moins soif. C'est une molécule que personne de connaissait, qui est naturellement présente dans les plantes, elle s'appelle acide beta-cyclocitrique.

Dans la nature elle a un rôle précis ; elle prévient la plante quand il y a trop de lumière, elle lui dit : 'Attention économise ton énergie il risque de faire chaud'. Donc c'est un chercheur français qui l'a découverte. Il s'appelle Michel Havaux, de l'institut de biosciences d'Aix-Marseille, le BIAM. Il l'a non seulement découverte, mais il a mis au point une façon de la produire en grande quantité en laboratoire.

Il a pris des tomates des poivrons et des fleurs, des pensées. Il les a arrosés avec de l'eau et donc sa fameuse la molécule. Et puis il les a privés d'eau pendant une semaine par une forte chaleur. Ensuite il a arrosé ses plantes à nouveau ; celles qui n'avaient pas reçu la molécule sont mortes ou ont jauni, celles qui au contraire ont reçu le traitement sont reparties et se portaient même très bien.

Ça a marché en laboratoire. La prochaine étape est de faire le test dans les champs, et de savoir si il y aura les mêmes résultats avec d'autres plantes, sur une culture de maïs ou de blé. Michel Havaux est en discussion avec des industriels. L'acide beta-cyclocitrique est une molécule naturelle, biodégradable, qu'il fabrique avec du beta carotène, donc de la Vitamine A. Ça, l'industrie sait en produire.