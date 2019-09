Recyclage : bientôt des vêtements issus des tomates ?

publié le 09/09/2019 à 05:42

Après, le coton, le lin, la soie, la tomate va servir à créer des tissus. Dans la région de Nantes, les producteurs misent sur ce projet pour valoriser leurs tiges de tomates car ils ne savent pas quoi en faire. Et les tiges de tomate, c'est quelque chose : dans les serres, elles peuvent mesurer jusqu'à 15 mètres de long, et ressemblent à des lianes suspendues. Deux fois par an, quand elles ont donné des tomates, les producteurs doivent s'en débarrasser pour en planter d'autres.

Elles sont habituellement transformées en compost. Mais la profession a demandé à La Ressourceraie, une entreprise spécialisée dans le recyclage des végétaux, de chercher des solutions. Cette entreprise est basée en Touraine et travaille avec des chercheurs de Chimie Paris Tech. Ils ont mis au point une technique pour extraire les fibres des tiges, comme celle du lin.

Et ces fibres ont été présentée avant hier à Montlouis-sur-Loire au festival de la tomate. C'est maintenant l'un des plus anciens fabricants de tissus français, les Soieries de Touraine, qui est chargé d'en faire de vêtements. On aura peut-être bientôt, dans le commerce, des pantalons et des pulls en tomate.

Les chercheurs se sont aussi intéressés aux feuilles. Et là, ils arrivent à récupérer les pigments pour en faire de la peinture verte ou de l'encre pour stylo bille. Des pigments naturels, un débouché formidable pour les producteurs qui vont valoriser leurs tiges et leurs feuilles. Ils espèrent passer au stade industriel en fin d'année.