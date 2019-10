publié le 11/10/2019 à 08:17

Malgré les pluies de ce mois d'octobre, la sécheresse des sols persiste. Parmi les 84 départements, 43 sont toujours en situation de crise, avec une interdiction de l'irrigation, sur une partie ou la totalité de leur territoire. Le centre et l’ouest de la France sont particulièrement touchés, le Limousin fait appel à des camions-citernes et depuis le 10 octobre, c’est la Somme qui a placé trois bassins hydrographiques en alerte jusqu’au 31 décembre.

L’arrêté préfectoral demande aux entreprises locales une économie d’eau de 15% de leur consommation annuelle. Il a fait très chaud cet été, les sols sont encore craquelés. Le réchauffement climatique n’est pas en cause cette année, il est en cause sur plusieurs années et c’est cette répétition qui fait que cette situation s’aggrave.

Parmi les zones les plus touchées, on retrouve les forêts. La sécheresse a fragilisé et fragilise encore de nombreux arbres. Les insectes y prolifèrent creusant d'agressives galeries dans des troncs en pleine souffrance. La forêt de Fontainebleau est très abîmée, mais c’est le cas sur tout le territoire. Notamment dans le Grand Est où l'on est obligé de couper les arbres plus tôt, comme les sapins, et donc de faire chuter les cours du bois.

Une longue sécheresse qui a aussi des conséquences sur les logements. Les maisons déjà fissurées voit leurs failles s’agrandir. L'histoire de cette famille dans le Pas-de-Calais, obligée de quitter son logis construit sur un sol argileux, devenu très sec et provoquant ces failles, a été assez médiatisée. Ils sont nombreux dans ce cas en France.

Du côté des agriculteurs, certains départements commencent à mettre en place des baisses d’impôts pour compenser cette nouvelle année de sécheresse. L’été sera chaud, l’automne sera chaud, l’hiver sera chaud et le printemps aussi.

Le plus : Pour éviter les incendies, la Californie coupe l'électricité

La météo locale prévoit une situation propice aux incendies. Pour éviter tout risque, l’opérateur américain Pacific Gas and Electric procède à des coupures d’électricité préventives. Mis en cause l’année dernière pour ses installations vétustes, qui auraient alimenté les flammes des incendies géants, cette année on préfère couper l’électricité à près de 600.000 clients. Si vous allez à San Francisco, n’oubliez pas vos bougies.

Votre note : 15/20 à des riverains de Fos-sur-Mer

Oui qui vont attaquer Arcelor Metal et Esso pour troubles du voisinage. Voisins des usines chimiques du golfe de Fos, en bord de Méditerranée à proximité de Marseille, certains ont développé des maladies chroniques et dénoncent des "conditions d’existence sérieusement impactées" par la pollution, selon leur assignation. L’Etat a plusieurs fois épinglé des industriels de la zone pour des infractions à la réglementation.