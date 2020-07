Peut-on arroser son jardin en période de sécheresse ?

publié le 19/07/2020 à 11:03

Alors que se profile déjà la deuxième partie du mois de juillet, il fait beau, chaud et les plantes ont soif. Si vous avez un jardin, vous connaissez les difficultés à en prendre soin durant cette période où les plantes souffrent du soleil.

Il est de bon ton de rappeler que l’arrosage de celles-ci en journée et alors qu’il fait soleil, est déconseillé puisque l’eau s’évapore avant d’avoir pu atteindre les racines. De plus, des fleurs arrosées en plein soleil se flétrissent plus vite et cela nuit au plein développement des boutons floraux.

Il est évidemment possible d’arroser son jardin en période de sécheresse mais cela est plutôt conseillé le soir afin que l’eau ait toute la nuit pour pénétrer dans le sol ou le matin, même si l’eau s’évapore plus vite. Une bonne idée pour conserver l’eau est de répandre de la paille autour de vos plantes. Soyez généreux si vous le pouvez sur la quantité d’eau versée puisque le sol sera sec et plus difficile à pénétrer.

Si des restrictions d’eau sont mises en place par le préfet de votre département, privilégiez les plantes plutôt que votre pelouse et les plantes jeunes. Les plantes en pot sont aussi à privilégier. Le gazon repartira de lui-même à la prochaine pluie. Il vaut mieux arroser plus abondamment que fréquemment et n’hésitez pas à réutiliser de l’eau employée pour un usage domestique tant qu’aucun produit sanitaire n’y a été incorporé. Vous pouvez également installer un récupérateur d’eau de pluie afin d’optimiser au mieux les précipitations.