Le stress a un effet immédiat sur le cerveau et écourte la durée de vie

Dans notre société suractive et hyper rapide, les méfaits du stress sont de plus en plus pris au sérieux, et pour cause : ils tuent. Le stress est plus dangereux que l'on y pensait et provoque des effets à retardement : n'importe quelle personne stressée peut ressentir d'énormes impacts jusque dix jours après un stress. D'ailleurs, des réactions post-traumatiques liées au stress peuvent se voir au niveau du cerveau et être visibles à l'IRM. Cela montre peut par exemple expliquer que certaines personnes, plusieurs jours après les attentats de Paris par exemple, aient pu ressentir des chocs post-traumatiques qui montraient qu'elles étaient angoissées, blessées de l'intérieur.



Certaines personnes se disent très stressées et ne le sont pas du tout ou le gèrent bien, et d'autres disent qu'elles ne sont pas stressées mais se rongent de l'intérieur. Pour savoir si l'on est vraiment stressé, l'on peut aujourd'hui mesurer les télomères, petits manchons situés au bout des chromosomes de chacune de nos cellules, indicateurs de bien-être et de stress. Plus les télomères sont longs, plus l'on vit longtemps et en bonne santé. Le stress va conditionner de façon majeure le risque de maladies cardiovasculaires, et jouer sur un système immunitaire qui fonctionne moins bien.