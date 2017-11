La créativité, une arme redoutable contre la dépression

et La rédaction numérique de RTL

publié le 11/11/2017 à 08:02

Le pouvoir de créativité se trouve en chacun de nous. Et le développer est fondamental pour se sortir des aléas du quotidien, mais aussi pour lutter contre la dépression. Perte d'un proche, maladie, chômage... Beaucoup de gens se trouvent confrontés à des difficultés au cours de leur existence.



Des événements qui peuvent conduire à des dépressions, surtout pour des Français plus enclins que leurs voisins à céder à la mélancolie. Or, l'épisode dépressif peut facilement s'expliquer. En effet, il est causé par une certitude toute bête : la conviction de ne pas y arriver lorsque l'on est confronté à un nouvel événement.

C'est là que la créativité intervient. En effet, celui qui se sait créatif est persuadé qu'il s'en sortira dans n'importe quelle circonstance. Accroître sa créativité permettra de développer en parallèle sa résistance par rapport aux changements de la vie.