Salon de l'Agriculture : tout savoir sur le bruit du coq

Les coqs ne chantent pas de la même façon partout dans le monde. En France, ils disent Cocorico. En Angleterre, ils font "cock-a-doodle-doo", en Allemagne, «ki-ke-ri-ki» et "ko-ke-kok-koh" au Japon. Le chant du coq est un symbole de l'aube dans beaucoup de pays et pourtant le coq peut chanter à n'importe quelle heure. Le moment est déterminé pour chacun par une horloge interne. C'est ce qu'ont conclu des chercheurs japonais de l'université de Nagoya qui ont étudié 40 coqs placés dans des conditions lumineuses différentes : 24 heures de lumière, nuit totale ou alternance de jour et de nuit. Les coqs chantaient toujours au même moment.

Jean-Claude Perriquet est en temps normal le responsable de la basse-cour du Salon de l'Agriculture Porte de Versailles. Cette année, il ne sera pas présent à cause de la grippe aviaire. Aucune volaille n'est admise pour des raisons de sécurité. Mais il nous a confié ses observations. Le coq sait émettre trois cris qu'il utilise dans des situations bien différentes. "Il ne chante pas que le matin. Il chante toute la journée. Il fait le beau pour séduire les poules.

Et quand il y a un autre coq, c'est celui qui a le dernier mot qui se montrera le plus fier et le plus fort". Le coq a aussi un cri spécial pour alerter les poules en cas de prédateurs, à l'arrivée d'un rapace, d'un renard... Enfin, il émet un cri différent pour prévenir les poules quand il trouve à manger, un ver de terre par exemple. "En fait, ça peut être aussi un moyen pour lui de les attirer et il en profite pour leur sauter dessus" !

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info