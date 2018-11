publié le 10/11/2018 à 10:52

La rentrée a sonné pour le XV de France. Les rugbymen français ont rendez-vous au Stade de France ce samedi 10 novembre, face à l'Afrique du Sud, pour le premier match de la tournée d'automne.



Avant d'affronter l'Argentine (17 novembre) et les Fidji (24 novembre), les Bleus vont tenter de se relancer face aux Springboks, qu'ils n'ont plus battus depuis 2009. Il faut dire que le XV de France navigue en eaux troubles depuis quelques années dorénavant.

Avec seulement deux victoires lors des huit derniers matches, le constat est quelque peu alarmant alors que se profile la Coupe du monde au Japon, à partir du mois de septembre 2019. "Cette équipe de France doit redevenir cohérente par rapport à l'effectif. Dès que l'on perd, on change. On essaye de trouver des solutions par le changement mais il faudrait peut-être trouver une certaine stabilité", explique Christophe Dominici, consultant rugby pour RTL.

Quand il n'y a pas de stabilité, les gens ne s'identifie pas Christophe Dominici Partager la citation





L'ancien ailier international refuse de trouver des justificatifs malgré les nombreux blessés au sein du groupe (Parra, Atonio, Fofana, Lamerat, Le Roux...) . "Forcément on appuie là où ça fait mal, lance-t-il. Mais en équipe de France, on doit avoir 35 joueurs de très haut niveau pour porter nos couleurs".



Sans cela, il sera dès lors difficile pour les Bleus de remonter la pente et retrouver une confiance qui fait clairement défaut. Et ce n'est pas le public clairsemé du Stade de France qui va changer la donne. Si Christophe Dominici refuse de parler de "désamour", il réclame un véritable "identité". "Il faut une identification via quelques joueurs et quand il n'y a pas de stabilité, les gens ne s'identifient pas. Après il faut que l'équipe de France gagne et ait un jeu attractif", conclut-il.