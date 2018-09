publié le 16/09/2018 à 09:03

"Ça fait dix ans qu'on perd des licenciés au rugby. Le problème ne date pas de maintenant. Est-ce qu'on se posait ces questions il y a dix ans ?" Pour Bernard Laporte, les phénomènes dangereux pointés du doigt ces derniers mois dans le milieu du rugby sont "un faux problème".



Invité ce 16 septembre sur RTL, le président de la Fédération Française de Rugby (FFR) a cependant reconnu qu'il fallait les "prendre en considération", et que cela nuisait "à la notoriété de ce sport". "Quand je jouais il y a 25 ans, il y avait beaucoup plus de blessures et de commotions cérébrales", a-t-il tenu à préciser.

Pour limiter ces phénomènes, Bernard Laporte est revenu sur le programme "Bien joué" sur lequel la Fédération travaille depuis janvier 2016. L'une des mesures phares est une règle interdisant "au porteur du ballon de percuter un joueur arrêté", inspirée du passage en force institué au basket ou au handball. Cette mesure sera appliquée dans les catégories moins de 14 ans.

"Nous voulons supprimer ces joueurs dominants qui mettent le ballon sous le bras et qui foncent dans les autres et les dégomment comme des quilles. Ce qu'on veut c'est relancer les capacités des joueurs à faire vivre le ballon", explique Bernard Laporte, qui veut mettre l'accent sur la formation des joueurs. "Cela amènera de la sécurité à terme", ajoute-t-il.