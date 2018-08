et La rédaction numérique de RTL

publié le 22/08/2018 à 15:02

Le carton bleu va faire son apparition en Top 14 lors de la reprise du championnat la semaine prochaine. Il permettra à un arbitre de renvoyer au vestiaire un joueur sans avoir à respecter les dix minutes du protocole commotion mis en place depuis plusieurs saisons.



"Si un joueur n'est pas en état de continuer et que tout le monde le voit, on pourrait reprocher à l'arbitre de ne pas prendre de décision. Tout le monde doit être sensibilisé, et l'arbitre en premier lieu. Nous devons être associés à tous les efforts qui sont fournis", explique Joël Dumé, responsable des arbitres en France.



Deux semaines après le décès sur le terrain d'un jeune joueur du club d'Aurillac, Joël Dumé sait que les arbitres seront particulièrement surveillés. "J'ai demandé aux arbitres d'être vigilant sur ces premières journées", a-t-il précisé. Un stage de rentrée a été organisé par la direction technique nationale.