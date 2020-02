Retraites : une nouvelle journée de mobilisation prévue le 20 février

et AFP

publié le 06/02/2020 à 22:32

Un nouveau rendez-vous est fixé le 20 février. L'intersyndicale opposée au projet de réforme des retraites a appelé à une nouvelle journée de grèves et de manifestations le 20 février, trois jours après le début de l'examen du projet à l'Assemblée nationale, a-t-elle annoncé jeudi 6 février.

La CGT, Force ouvrière, FSU, Solidaires ainsi que des organisations de jeunesse (MNL, UNL, Fidl) et étudiante (Unef) "appellent l'ensemble de la jeunesse, des salarié(e)s, des privé(e)s d'emploi, des retraité(e)s à une nouvelle journée de convergence de grèves et de manifestations le 20 février", a précisé l'intersyndicale dans un communiqué. Cet appel intervient à l'issue d'une neuvième journée de mobilisation en France.



Ce jeudi 6 février, les opposants à la réforme des retraites étaient de nouveau dans la rue pour réclamer l'abandon du projet. À Paris, le cortège rassemblait 15.000 personnes selon le ministère de l'Intérieur et 130.000 selon la CGT.