Le site info-retraite.fr permet de calculer son âge de départ et le montant de sa pension.

Si la bataille politique autour des retraites se poursuit à l'Assemblée nationale, la réforme commence déjà à se traduire de manière concrète. Le simulateur officiel, qui permet de savoir à quel âge et dans quelles conditions vous pourrez partir, a été mis à jour. Le site internet, accessible à l'adresse info-retraite.fr, a cependant été rapidement saturé lundi matin, en raison d'une très forte affluence. Si vous désirez vous connecter, vous pouvez le faire via FranceConnect, avec les identifiants Ameli (assurance maladie) ou avec les coordonnées des impôts. Dans les faits, seuls les identifiants des impôts fonctionnaient vraiment lundi matin.

La navigation est ensuite très claire : il faut cliquer sur "mon estimation retraites", qui intègre les dernières modifications avec l’âge légal à 64 ans, le dispositif carrière longue ou encore le nombre de trimestres nécessaires. Sur la première ligne, vous pourrez voir jusqu’à quel âge vous devrez travailler puis vous verrez le montant de la pension. Sur la deuxième ligne, vous verrez combien vous gagnerez en plus si vous travaillez plus longtemps, ce qui permet de déterminer si vous êtes gagnants ou non si vous prolongez votre carrière jusqu’à 67 ans par exemple.

Si vous voulez partir en retraite progressive, c'est-à-dire travailler un peu moins les dernières années de votre carrière, il faudra attendre que le simulateur intègre ces données d’ici le mois d’octobre.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info