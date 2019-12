Retraites : que prévoit la réforme pour les pensions de réversion ?

publié le 29/11/2019 à 14:30

La réforme des retraites promise par Emmanuel Macron sera présentée en Conseil des ministres à la mi-décembre, a expliqué Édouard Philippe, qui a annoncé que les concertations s'achèveraient "le 9 ou le 10 décembre".

Le gouvernement promet un système "plus juste" et "plus lisible". Mais en novembre 2018, Le Figaro annonçait un projet de réduction du montant des pensions de réversion. Jean-Paul Delevoye, avait en effet proposé un nouveau mode de calcul en commission devant les député. La pension de réversion ne serait plus déterminée en fonction du montant de la retraite du conjoint défunt mais en fonction des revenus du veuf ou de la veuve encore vivante.

Un an plus tard, qu'en est-il ? Si rien n'est encore tranché, pour les veuves et les veufs, les règles de la réversion devraient être harmonisées : 70% du total des retraites perçues par le couple seraient garantis mais seulement à partir de 62 ans contre 55 ans aujourd'hui dans certains régimes.