Rentrée scolaire 2020 : les dates à retenir

publié le 20/07/2020 à 06:20

Emmanuel Macron l’a annoncé dans son allocution du 14 juillet : la rentrée des classes en septembre sera "quasi normale", en tout cas si la situation sanitaire reste la même.



Pour les 12 millions d’élèves français, la rentrée se déroulera le 1er septembre avec une pré-rentrée pour les professeurs prévue le 31 août. Ces dates concernent les élèves de l’école maternelle au lycée et non pas ceux des études supérieures qui doivent se renseigner auprès de leur établissement afin de connaître leur date de rentrée.

L’année scolaire prendra fin le 6 juillet 2021 au soir. Une circulaire publiée par le ministère de l’Éducation nationale a fixé les conditions sanitaires dans lesquelles les élèves seront accueillis. Est ainsi écrit : "Afin de garantir la santé des élèves et des personnels, le respect des règles sanitaires essentielles doit être assuré : gestes barrière, hygiène des mains, port du masque pour les adultes et les élèves de plus de 11 ans lorsque les règles de distanciation ne peuvent être respectées dans les espaces clos, nettoyage et aération des locaux."

Des mesures contre le décrochage scolaire et des évaluations afin de pouvoir mettre en place des dispositifs d’aide personnalisée vont être appliquées dès la rentrée de septembre.

Des règles strictes qui visent à empêcher le redémarrage de l’épidémie de coronavirus en France. Cependant, si l’épidémie venait à reprendre, la circulaire émise par le ministère de l’Education précise qu’un "plan de continuité pédagogique sera mis en place pour assurer l'enseignement à distance".