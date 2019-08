publié le 19/08/2019 à 23:47

L'été touche à sa fin, tout comme les journées passées à la plage et ce magnifique teint hâlé. Désormais, retour aux bonnes vieilles habitudes mais il ne faut pas nécessairement dire adieu à son bronzage. Certes, il n'existe pas de solution miracle pour conserver indéfiniment cette peau brunie, elle finira forcément par revenir à son teint initial, mais certaines astuces permettent tout de même de la prolonger.

Oubliez les séances d'UV dans des cabines de bronzage, qui abîmeraient votre peau. De meilleures solutions, plus saines, existent comme hydrater sa peau, penser à faire des gommages doux, adopter une alimentation adéquate et utiliser les produits qui conviennent bien. Ces astuces sont plutôt simples, l'essentiel est d'y penser et de les mettre en oeuvre régulièrement.



Voici 4 conseils pour prolonger encore un peu l'été, du moins en apparence.

1. L'hydratation

Le conseil le plus important, à mettre en pratique en priorité, hydratez-vous. Couvrez bien votre peau de crème, de lait et d'huile hydratante. Au-delà de nourrir votre peau, ces produits lui éviteront de peler. En complément, vous pouvez utiliser un savon gras lorsque vous vous douchez. Car la douche déshydrate la peau. Plusieurs marques proposent désormais des crèmes avec une action bronzante qui aident à prolonger l’éclat du bronzage après l'exposition au soleil.

L'hydratation ne passe pas que par la peau, simple rappel mais pensez à boire suffisamment d'eau chaque jour, c'est-à-dire 1,5 litre.

2. Adopter un régime particulier

Certains aliments vous permettent également de prolonger votre bronzage. Essayez de manger des fruits et légumes issus de la famille des caroténoïdes ou riches en bêta-carotène, comme par exemple : les carottes, les aubergines, les tomates, les choux frisés, les poivrons, les épinards, les brocolis ou encore les mangues, les abricots ou les pamplemousses sont à inclure dans votre repas.

3. Un gommage doux

Pensez à exfolier votre peau au moins une fois par semaine, ce gommage permet de se débarrasser des cellules mortes. Évitez tout de même d'utiliser un produit trop fort, celui-ci pourrait décaper votre peau. Le gommage doit donc rester doux, ainsi il n'attaquera pas les cellules de la peau toujours bronzées.

4. Appliquez de l'autobronzant

Vous pouvez opter pour l'autobronzant une semaine après être rentré de vacances. Mais attention à ne pas en abuser. D'abord, choisissez celui qui correspond le mieux à votre teinte. Ensuite, appliquez-le de manière uniforme. Faites-en bon usage, pas plus de deux fois par semaine.



Enfin, chaque rayon de soleil est bon à prendre. Profitez de chaque occasion pour vous exposer, un barbecue dans le jardin, un verre en terrasse ou une promenade dehors, ainsi vous conserverez votre bronzage plus longtemps.