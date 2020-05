René Moreu, fondateur du journal Vaillant, ancêtre de Pif Gadget, est mort

Pif et Hercule, personnages des BD de Vaillant, dont René Moreu fut le rédacteur en chef

publié le 19/05/2020 à 13:10

Il aurait eu cent ans le 11 novembre 2020. Le résistant, peintre et fondateur à la Libération du journal Vaillant, ancêtre de Pif Gadget, René Moreu est mort ce samedi 16 mai a annoncé le journal L'Humanité.

René Moreu est né à Nice le 11 novembre 1920. Il suit une formation d'imprimeur avant d'entrer dans la Résistance dès l'année 1940. En 1945, il devient rédacteur en chef de Vaillant, un magazine pour les jeunes du Parti communiste français (PCF). Ancêtre de Pif Gadget, cette publication a vu débuter de grands noms de la bande dessinée. Depuis les années 1960, René Moreu se consacrait à l'illustration et à la peinture.

René Moreu était malvoyant après avoir souffert en 1943 d'une grave maladie rétinienne. Cela ne la pas empêché de créer le personnage de Riquiqui le petit ours en 1950, puis le personnage de Roudoudou. En 1983, il avait publié Arnal, une vie de Pif, première biographie de José Cabrero Arnal, républicain espagnol déporté à Mauthausen, créateur en 1946 du personnage de Pif le chien.



Une monographie prête à être publiée

Les éditions Actes sud devaient publier la première monographie d'ampleur sur son œuvre avant le confinement. La sortie est finalement prévue pour le 3 juin. L’Oeil nu – Que la nature soit peinture présente des reproductions des peintures-collages faites de sable, de tiges de fleurs, de graines, de pétales de roses et bien d’autres trésors trouvés dans la campagne qui constituaient l'essence de l’œuvre de René Moreu.

Dans un communiqué lundi soir, le président Emmanuel Macron a salué "l’engagement de l’homme et le talent de l’artiste", adressant "ses condoléances émues à sa famille, à ses proches et à tous ceux dont l’enfance a été égayée par ses illustrations".