VIDÉO - Macron rend hommage à Charles de Gaulle, "l'esprit français de la résistance"

publié le 17/05/2020 à 16:00

Ce dimanche 17 mai , Emmanuel Macron a rendu un vibrant hommage à Charles de Gaulle et aux combattants de Montcornet et de la Bataille de France, dans l’Aisne.Emmanuel Macron a d'abord pris la parole devant un monument aux morts au milieu des plaines de l'Aisne, avec un récit épique de "la bataille de Montcornet", un chapitre d'histoire méconnu où le colonel de Gaulle a réussi pendant quelques heures à freiner l'avancée des armées allemandes, grâce à une stratégie fondée sur les blindés à laquelle l'état-major ne croyait pas.

"La bataille fut perdue, mais il est des défaites d'un jour qui portent en elles le germes de victoires à venir. La bataille de Montcornet est de celles-ci", a expliqué le président de la République, comme pour appeler les Français à l'espérance face à la crise sanitaire et économique.

En parlant de Charles de Gaulle, Emmanuel Macron a décrit : l'"esprit français de résistance", "farouchement libre et fier", et a célébré un chef "promoteur du mouvement et de l'offensive, capable de créer vitesse et irruption" alors qu'on "l'écouta trop peu, on l'entendit trop tard".

EN DIRECT | Cérémonie de commémoration des combats de Montcornet et de la Bataille de France. https://t.co/PuAZ0LOsFW — Élysée (@Elysee) May 17, 2020

"De Gaulle nous dit que la France est forte quand elle sait son destin, quand elle se tient unie, quand elle cherche la voie de la cohésion au nom d'une certaine idée de la France, qui nous rassemble par delà les discordes alors devenues accessoires". Difficile aussi de ne pas songer à l'épidémie, qu'il avait comparée à une guerre, lorsqu'il a décrit, devant l'invasion allemande "fulgurante" du 10 mai 1940, "la stupeur et la sidération de notre pays, qui essuyait l'une des plus rudes défaites de son histoire", mais qui "en ce maelstrom ne fut pas victime consentante de son effondrement, ni un fétu piétiné".