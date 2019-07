publié le 26/07/2019 à 07:14

L'été c'est toujours pareil. Ma femme et moi, on laisse le gamin dans un camps de vacances à Melun et direction Saint-Tropez.

Je bosse 50 semaines dans l'année pour une seule chose : voire des vedettes. Toute l'année, ma femme mate tout ce qui se passe sur NRJ 12, elle achète Closer, Voici, et elle commence à voir qui il y aura sur le secteur. C'est vrai qu'avec la télé-réalité, parfois on ne connaît pas toutes les gueules, ça change très vite.

On claque 10.000 euros chaque année pour se faire plaisir alors nécessairement ça réclame des sacrifices. Le gosse, pendant l'année, la classe verte ou la classe de neige il n'y va pas, et à Noël, c'est un croûton de pain. Il ira voir les stars quand il sera vieux, pour l'instant il se tait.

Avec ma femme, on économise jusqu'au bout et on dort dans la voiture. L'argent, on le dépense dans le VIP Room. On commence à être connu là-bas. Je fais péter un magnum de rosé pamplemousse, et c'est parti pour la soirée.

Enfin bref, pour qu'un mariage dure, il faut avoir la même passion. C'est ça mon analyse.