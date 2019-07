"Au ski, tout est permis !" : Chicandier regrette les vacances d'hiver

publié le 23/07/2019 à 07:25

Aujourd'hui, ça ne va pas parce que j'ai chaud. Alors je vous emmène au ski. C'est un peu la démarcation sociale entre les riches et les pécores. Quand j'étais petit, mes parents m'amenaient au ski parce que j'étais un petit bourge.

J'avais toute la panoplie, petite mèche de jeunesse giscardienne, pull col-roulé, bien arrogant et bien tranquille. Vers 15 ans, j'ai découvert le Picon bière et le jeu à gratter et après tout est part en godasse. J'ai fait du droit, je me suis fait virer pour une vidéo, et là je termine chroniqueur pour RTL à 6 heures du matin. C'est pas avec ce que je me fais ici que je vais aller au ski.

Si j'étais pas un bouseux, j'adorerais retourner au ski, là où les gens s'alimentent par le nez, où les femmes portent des bottes en poil de pandas. J'ai même vu un chamoix porter un manteau de vison, et ça ne choque personne.

Ce qui est extraordinaire, c'est la bouffe, tout est à base de fromage fondu et de charcuterie. Tu sors de table après 12 génépis t'es le roi de la piste. Au ski, tout est permis. En plus tu croises des vedettes. J'en ai marre d'être pauvre. Et l'avantage avec les vacances d'hiver, c'est que sur les réseaux sociaux il n'y a pas de photos de pieds. Voilà mon analyse.