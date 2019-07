"J'adore aller au restaurant tout seul", confie Chicandier

publié le 24/07/2019 à 09:46

J'adore vraiment aller au restaurant tout seul ! Je trouve que c'est un écrin fabuleux pour faire ma petite sociologie à la petite semaine. Je peux observer mes congénères en toute impunité et surtout, je n'ai pas la mère Ramirez pour me dire : "Pas d'alcool à midi ma Chicande ! T'as vu la brioche que tu te trimbales ?". Du coup quand le serveur arrive je peux m'adonner à un peu d'élégance quoi !

Le dîner solo, c'est le plaisir de regarder les autres tables. Notamment le couple qui n'a plus rien à se dire, ils se sont déjà tout dit dans la Xantia ! Ils attendent le menu pour se donner une contenance, elle commande une salade qu'elle touchera à peine et lui il aura l'interdiction de commander du pinard.

Et il y a la table inverse, celle des 6 commerciaux bedonnants. Chaussures à bout carré, gourmettes, portables au ceinturon, chemises violettes, cravates violettes ! Eux ils font des blagues très légères en éclusant 8 bouteilles de rosée.

Enfin, il y a le mec radin, celui qui à la fin du repas à une envie pressante, avant de revenir comme une fleur quelques minutes plus tard : "Oh non les gars, vous n'avez quand même pas payé ! Cette fois j'avais dit que c'était moi !"