"Niveau cas sociaux on a la complète !" : Chicandier nous présente sa belle-famille

publié le 25/07/2019 à 07:58

Dans la belle-famille de Chicandier, niveau cas sociaux on a la complète : fromage, jambon, champignons avec supplément œuf. Le père, Henri, retraité fonctionnaire de la mairie de Vesoul, déprime parce qu'il fout rien alors que précisément "n'en branle pas une" était la fonction indiquée sur sa carte de visite. Henri a fait un burn-out inversé : trop de glande. Avant, il était syndicaliste et maintenant il est légèrement à la droite d'Hitler, comme dirait Coluche. Il s'est pris de passion pour les armes à feu. Il a toujours un colt à la ceinture et il le sort en te fixant droit dans les yeux s'il considère soit que tu causes comme un bobo soit que tu bois pas assez vite. Pour lui, Poutine est une "saloperie de lavette gauchiste".

Sa femme, Christiane dit "kiki", a connu intimement tous les bons hommes. La "kiki" t'as pas besoin de lui réciter du Rimbaud pour faire un tour de manège, elle est toujours prête à offrir le bonbon. Elle est récemment devenue "veaugan", elle s'autorise la volaille, la choucroute et les rognons. C'est pas une lumière, à côté une candidate des Anges c'est Marie Curie.

Geneviève, la belle-sœur, est dépressive et bipolaire. Elle est capable aussi bien de fondre en larmes quand elle fait la chenille dans un manège que d'éclater de rire quand elle regarde la Liste de Schindler. On vient de fêter sa neuvième tentative de suicide, cette fois elle a essayé de s'ouvrir les veines avec du dentifrice en sautant d'un tabouret.