Rencontre : comment faire le premier pas

publié le 12/06/2020 à 03:24

Josette a besoin de parler. Depuis un an, la vie est difficile. Elle est tombée dans le coma il y a un an. C'est l'infirmier de son mari qui l'a trouvée chez elle. En plus de cela, son mari a la maladie d'Alzheimer. Il vient de repartir à l’hôpital.

Christian a vécu pendant 17 ans avec son ex-femme. A la naissance de leur fille, il a découvert le caractère de son ex-femme et de sa belle-mère. Sa fille avait l'interdiction d'aller avec Christian à la ferme, car il est agriculteur. Il a pu créer des liens avec sa fille après son divorce. Mais aujourd'hui, il est bientôt à la retraite et souhaite refaire sa vie amoureuse.

Jean-David a rencontré une femme il y a un an en promenant son chien. Depuis, ils sortent leurs chiens ensemble presque tous les jours. Jean-David est tombé amoureux de cette jeune femme mais ne sait pas comment lui avouer ses sentiments.

Annie a divorcé après 20 ans de mariage. En divorçant de son mari, elle a surtout divorcé de sa belle-mère.

Jacqueline a rencontré un homme sur un site de rencontres juste avant le confinement. Il aurait eu un problème de santé et depuis, Jacqueline n'a plus de nouvelle de lui.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

