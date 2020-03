Rencontres chez les seniors : l'amour n'a pas d'âge

publié le 12/03/2020 à 01:52

Cécile est en couple avec sa compagne depuis novembre. Elles se voient chaque semaine malgré la distance. Dans quelques semaines elles vont chez le notaire pour un achat immobilier en commun et Cécile va devoir quitter sa région pour aller vivre avec sa compagne. Tout se passe très vite, trop vite, pour Cécile. Elle ne n'envisage pas la vie avec elle mais ne s'imagine pas vivre sans elle non plus. Cette relation avance-t-elle trop vite ?

Marie est divorcée depuis 20 ans et vit seule depuis 8 ans. Bien que ses enfants passent la voir et qu'elle ait des activités, Marie souffre de solitude affective. A 70 ans, elle souhaiterait trouver un homme pour être épanouie dans sa vie amoureuse.

Patricia a rencontré le second homme de sa vie il y a 7 ans sur un site de rencontres pour "seniors".

Martine a eu un parcours sentimental compliqué. Elle s'accrochait à l'idée de devoir absolument retrouver un homme. Mais depuis sa thérapie, Martine s'est détachée de ses angoisses et est très heureuse seule.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

