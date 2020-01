Couple : Relation de dépendance

publié le 03/01/2020 à 01:26

Pierre a été en couple pendant 15 ans avec sa compagne qui a sombré dans l'alcool il y a 10 ans suite à des décès successifs. Pierre est resté à ses cotés jusqu'à ce qu'elle s'en sorte. Alors qu'il pensait retrouver la femme qu'il avait connu, leur relation s'est détériorée. Fin novembre, elle a décidé de rompre et s'est mise en couple avec un nouvel homme. Pierre est un peu perdu dans toute cette histoire.

Hélène a du passer des examen poussés suite à une anémie grave, en 2016. Suite à des résultats négatifs, on l'a dirigée vers un examen gynécologique. Elle a vécu cet examen comme une agression. Elle n'en a jamais parlé. Hélène y repense de temps en temps mais l'angoisse est de plus en plus présente depuis 2 mois.

Mathilde travaille dans la fonction publique et n'a jamais eu de souci durant toute sa carrière. Il y a peu, une stagiaire est arrivée et a initié un questionnaire sur le fonctionnement du service et le travail de Mathilde en particulier. En découvrant cela, et les commentaires négatifs à son propos, Mathilde, vexée, a envoyé un mail quelque peu virulent à sa hiérarchie. Aujourd'hui, elle passe pour le mauvais élément du groupe alors que les résultats de ce questionnaire sont basés sur des mensonges. Quelle attitude adopter dorénavant au travail ?

Le fils de Brigitte a 36 ans et depuis plusieurs années avec une femme qu'il a rencontré sur internet. Ils ne se sont jamais vus mais s'écrivaient et s'envoyaient des cadeaux. Ils avaient prévus de se rencontrer à Nouvel An. Mais quelques jours avant Noël, le fils de Brigitte a reçu un sms disant que cette femme était décédée. Brigitte ne croit pas à ce message et s'inquiète pour son fils qui est dévasté.

La sœur d'Inès a coupé les ponts pendant 10 ans avec tout le reste de sa famille. Au milieu d'année, elle est revenue dans la famille. Le problème c'est qu'elle fait tout pour influencer le père de famille qui dorénavant se méfie de tout le monde. Inès et ses frères souffrent de cette situation et tentent de faire ouvrir les yeux à leur père. Mais ne savent pas comment faire pour éloigner leur sœur devenue omniprésente.

