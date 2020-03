Couple : ma belle-mère a ruiné ma relation

publié le 10/03/2020 à 01:34

Carla était avec son copain depuis 2 ans. Il y a plusieurs mois, elle avait déjà appelé l'émission pour parler de sa belle-mère,très intrusive. Depuis, le jeune couple a décidé de prendre un appartement pour vivre ensemble. Il y a 3 semaines, tout était prêt. Il ne restait plus qu'à signer le bail. Mais juste avant d'aller à l'agence, le compagnon de Carla lui a dit qu'il n'était plus sûr de vouloir emménager. Depuis, Carla n'a plus aucun signe de son copain. Elle suspecte sa belle-mère de l'avoir grandement influencé.

David est avec sa femme depuis 15 ans. La relation avec sa belle-mère était très difficile. Lors d'une réunion de famille, ce fut la dispute de trop. David a décidé de partir vivre à l'autre bout de la France, en prenant le risque que sa femme ne le suive pas.

Clarisse est en instance de divorce depuis 2 ans. Mais elle vit encore dans le même appartement que son (ex) mari. Travaillant dans une association, son quotidien devient de plus en plus difficile. Aider les gens en difficulté la journée et vivre l'ambiance pesante le soir à la maison. La situation devient trop lourde à porter pour Clarisse.

Dany et Isabelle ont vécu aussi cette situation et ont réussi à débloquer la situation.

Patrick est en maison de retraite à 63 ans. Durant ces 7 dernières années, il n'a vu ses enfants qu'une seule fois. Lors de son anniversaire pour ses 60 ans. Il y a bien eu une dispute, mais Patrick avait fait amende honorable et la situation s'était décantée.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

Pour nous contacter :

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Caroline Dublanche :

- appelez-nous au 09.69.39.10.11 (numéro non-surtaxé)

ou depuis la Belgique au 02.337.60.80 (numéro non-surtaxé)

- envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS au 64900 code RTL ( 35ct/sms )

- écrivez-nous par mail sur caroline.dublanche@rtl.fr

- rejoignez-nous sur notre page Facebook