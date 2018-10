Franck Riester, le retour de la politique au ministère la Culture

publié le 21/10/2018 à 20:23

Nommé le 16 octobre en tant que nouveau ministre de la Culture, Franck Riester, 44 ans, est le chef de file du parti Agir. Il est un spécialiste du domaine de l'audiovisuel, le choix d'Emmanuel Macron était donc réfléchi.



Avec ce nouveau profil de ministre, c'est le retour du politique au ministère de la Culture. Nyssen était éditrice, elle venait de la société civile, et avec Franck Riester on revient à quelqu'un qui a les mains dans la politique depuis de nombreuses années. Il est notamment depuis 12 ans membre de la Commission des affaires culturelles.

Sa présence dans le gouvernement est également due à une volonté d'ouverture à d'autres sensibilités et notamment celle d'Agir. Concernant la loi sur l'audiovisuel et le point sensible de la redevance télé Franck Riester est favorable à son universalisation. C’est-à-dire qu'il souhaite que tous les Français la paient, qu'ils aient une télévision ou pas.

L’actualité média de la semaine

- Patrick Sébastien a donné sa première réaction après l'annonce de son départ de France 2. L'animateur s'est exprimé sur C8 en dénonçant la manière avec laquelle on lui a annoncé son départ.



- Claire Chazal pourrait se lancer dans une carrière de comédienne ? Le téléfilm de France 3 dans lequel elle jouait a fait un carton avec quasiment 5 millions de téléspectateurs.



- Arnaud de Courcelle a quitté la direction de la Chaîne L'Équipe malgré de très bons résultats.



- LCI a enregistré l'arrivée d'Olivier Galzi, un ex de CNEWS.