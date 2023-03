Réforme des retraites : quelles perturbations sont-elles à prévoir ?

Un 49-3 pour tenter de faire passer coûte que coûte la très contestée réforme des retraites, mais une colère de nouveau attisée dans les rues. Après un rassemblement Place de la Concorde hier, plus de 60 personnes ont été interpellées à Paris. À Lyon, on compte plus de 30 arrestations. À quoi faut-il s'attendre pour le week-end ?

Un sentiment de colère qui domine aussi dans le cortège qui déambule dans les rues de Saint-Étienne. Un défilé dense, avec plusieurs milliers de personnes, qui viennent d'arriver place Jean Jaurès, dans le centre-ville de Saint-Étienne. Parmi elles, il y a Sarah, assistante de direction, elle ne supporte pas l'usage du 49.3 pour faire passer la réforme des retraites : "J'ai marqué 'Macron regarde ta Rolex, c'est l'heure de la révolte.' Il y en a marre qu'ils utilisent le 49.3, c'est trop facile de nous imposer des choses. La population, en grande majorité, est contre cette réforme, donc il faut qu'il l'entende. Je ne me vois pas travailler jusqu'à 64 ans, ça suffit. On a besoin de vivre aussi, et de profiter de notre vie.

La manifestation se déroule dans un cadre calme, parfaitement encadré par les organisations syndicales. Éric veut tout faire pour que les cortèges restent pacifiques : "On n'est pas pour des mouvements radicaux. On souhaite que ça reste calme. On souhaite que le président retire cette réforme qui est injuste et brutale pour l'ensemble des Français, et des travailleurs et travailleuses.

La manifestation a pris fin à Saint-Étienne. Mais des mobilisations "de proximité" s'organisent partout en France, dans de grosses villes comme Lille mais également dans de moyennes et petites villes, comme Tarbes, Valence, ou encore Bourges ou Compiègne.

À regarder Des manifestants défilent dans les rues de Saint-Étienne 00:00:21

À écouter également dans ce journal

Grève des éboueurs - La barre des 10.000 tonnes d'ordures a été franchie à Paris. Certains arrondissements ont commencé à faire appel à des sociétés privées.



Disparition de Leslie et Kévin - Les obsèques de Leslie se tiendront ce samedi à La Rochelle. La famille a annoncé que la cérémonie est ouverte à tous.

Six Nations - L'équipe de France de rugby affronte à 15h45 le Pays-de-Galles au Stade de France. Les Bleus peuvent encore remporter le tournoi s'ils l'emportent largement et si l'Angleterre s'impose contre l'Irlande.

