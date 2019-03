publié le 05/03/2019 à 20:05

Bruxelles veut vous simplifier la vie. Lundi 4 mars, le feu vert a été donné à l'harmonisation des frais bancaires sur le continent, rapporte Le Figaro. À partir du 15 décembre prochain, les banques européennes devront ainsi appliquer les mêmes tarifs sur toutes les transactions réalisées dans la zone euro, et même en dehors. Cela concernera les retraits, les paiements par cartes et autres virements.



"Dans l'ensemble de l'Union, toutes les transactions en euros devront être facturées au même prix, qu'elles soient transfrontalières ou non", a affirmé le Conseil de l'Europe auprès du journal.

Auparavant, les frais bancaires étaient les mêmes seulement sur les transactions faites entre pays de la zone euro. Ceux qui vivent en dehors de la zone euro avaient à payer des frais plus importants sur les transactions transfrontalières. Cette mesure doit ainsi profiter à "150 millions de consommateurs supplémentaires vivant hors de la zone euro, et elle représente un potentiel annuel de 2,5 milliards de transactions supplémentaires", selon le Conseil.

Quant aux transactions effectuées dans une autre monnaie que l'euro, les frais de change s'appliquent toujours et les banques peuvent appliquer des tarifs différents. En revanche, les banques devront être plus transparentes et informer leur client du taux qui sera appliqué à sa transaction.