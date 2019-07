publié le 17/07/2019 à 17:17

Le rapport de Jean-Paul Delevoye, qu'il a rendu mercredi 17 juillet, vise à une refonte du système des retraites "plus juste et plus lisible". Et pour cause, l'étude de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) publiée par le Ministère des solidarités et de la santé, pointe des écarts importants entre les fonctionnaires et les salariés du secteur privé.

La Dress détaille les niveaux de pensions touchées fin 2016. Les statisticiens ont calculé que les retraités ayant effectué une carrière complète et ayant cotisé uniquement à la fonction publique d'État percevaient une pension moyenne de 2.572 euros. C'est presque 1.000 euros de plus que celle touchée par les salariés du régime générale qui s'élève à 1.784 euros, soit un écart de 44%.

L'étude pointe également un écart important entre les retraites des homme et des femmes. La pension de ces dernières est inférieure de 42%. Autre constat : les trois quarts des retraités perçoivent une pension inférieure à 2.067 euros brut par mois. La moyenne des retraites perçue est de 1.360 euros par mois.

Le ministère a également mis en ligne un outil permettant à ceux qui le souhaitent de comparer le montant de leurs pensions avec ceux des autres retraités.

Le projet de la réforme doit être étudié au Parlement en 2020.