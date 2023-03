Réforme des retraites : dans le privé, les conjoints de personnes handicapées peuvent-ils partir plus tôt ?

Après des débats houleux à l'Assemblée nationale, le texte de la réforme des retraites proposé par le gouvernement s'apprête à être discuté au Sénat où la droite est majoritaire. Avant, il a été soumis à une commission qui a d'ores et déjà approuvé des amendements comme une surcote pour les mères de famille. Ce mercredi 1er mars, Pascaline a interrogé la brigade RTL : "J’ai un mari handicapé à plus de 80%. Dans le public, les conjoints peuvent partir à la retraite plus tôt, qu’en est-il dans le privé ?"

Dans ce cas-ci, dans le privé, il n’est pas possible de partir plus tôt à la retraite si vous êtes aidant. Ainsi, si vous vous occupez d’un proche, qu'il s'agisse d’un enfant, ou d'un conjoint handicapé, ce dispositif ne vous est pas accordé, à moins de travailler dans le service public.

En revanche, vous pouvez bénéficier de trimestres de cotisation, seulement si vous avez totalement arrêté de travailler. Dans ce cas de figure, vous obtenez un trimestre tous les trente mois passés à vous occuper votre époux handicapé et seules les périodes après 2014 sont pris en comptes dans ce calcul.

Enfin, si vous vous êtes occupés d’un proche handicapé pendant au moins 30 mois, vous pouvez prendre votre retraite à taux plein même si vous n’avez pas le nombre de trimestres suffisants à 65 ans, contre 67 ans pour les autres salariés. C'est ce qu’on appelle l’âge de fin de la décote.

