Recyclage : un secteur en pleine embellie

publié le 17/10/2018 à 05:06

Vos poubelles créent des emplois. Les chiffres des entreprises du recyclage qui seront publiés ce mercredi 17 octobre au matin montrent une embellie du secteur. Le déchet est devenu une filière économique qui rapporte. 105 millions de tonnes de déchets ont été récupérées l'an dernier, une hausse de 2% en moyenne. Mais le textile, les métaux et le bois ont des chiffres bien supérieurs selon la Fédération des entreprises du recyclage (FEDEREC).



Le papier cartonne, le tri des journaux et des cartons en France est devenu une habitude. Plus de 80% de ce que nous consommons est recyclé. C'est l'un des meilleurs taux en Europ.. En revanche, La France a encore beaucoup de retard dans le secteur du plastique. Il y a un problème même si les consommateurs trient pourtant de mieux en mieux. Derrière, la filière a en effet du mal a suivre. C'est notamment à cause des Chinois. Avant on leur envoyait pratiquement tous nos plastiques, mais l'an dernier ils ont dit stop. La Chine ne voulait plus être la poubelle du monde et a fermé ses frontières.

Plus de 28 000 personnes travaillent dans la collecte le tri et le recyclage en France

L'Europe s'est donc retrouvée avec 8 millions de tonnes de déchets sur les bras et les entreprises du secteur ont passé une mauvaise année. Elles doivent trouver de nouveaux débouchés en Afrique, en Europe de l'est et surtout mettre en place en France une vraie filière au lieu de tout envoyer a l'étranger. Elles vont devoir recycler nos barquettes et nos bouteilles chez nous. Il faut donc un temps d'adaptation mais ça va se faire, le déchet est devenu un secteur qui rapporte et qui crée des emplois, +6% l'an dernier. En effet, plus de 28 000 personnes travaillent dans la collecte le tri et le recyclage.