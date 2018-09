publié le 27/09/2018 à 06:23

Pendant deux mois, un employé de l'entreprise Bioseptyl - c'est seul fabricant français de brosses à dents -, dans sa petite voiture électrique, va faire soixante-dix villes et récupérer le plus possible de brosses pour ensuite les recycler en pots de fleurs. Car le pastique des manches se recycle très bien.



Aujourd'hui, quand votre brosse à dents est trop vieille, vous en faites quoi ? Vous la jetez. Mais ça fait quand même 5.200 tonnes de pastique par an en France qui partent à la poubelle. Alors qu'on peut les broyer, les transformer en granulés et en refaire des objets.

Il y a juste la tête qui est compliquée à recycler. Car pour tenir les poils de la brosse, il y a des petits fils de métal, impossibles à séparer. Les têtes vont donc être incorporées dans la fabrication du bitume pour recouvrir les routes.

Un système d'abonnement judicieux

Bioseptyl a aussi mis au point un système d'abonnement qui permet de recevoir régulièrement dans sa boite aux lettres sa brosse à dents fabriquée à Beauvais, avec une enveloppe timbrée pour renvoyer celle qui ne va plus servir. Et qui va être recyclée.



Les Français changent de brosse tous les cinq mois en moyenne, alors que les dentiste préconisent plutôt trois mois. Ce système permet de ne pas oublier.