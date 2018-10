publié le 11/10/2018 à 05:12

Triez-vous le papier, les emballages chez vous ? Que deviennent ensuite vos déchets ? Partons visiter ce matin l'un des centres de tri les plus modernes de France près d'Amiens, où des robots de plus en plus intelligents sont capables de faire un tri presque parfait.



On trouve par exemple Max, une grosse araignée rouge à six pattes qui surplombe un tapis roulant. Sur ce tapis défilent les déchets que vous avez mis chez vous dans la poubelle de tri. Max est formé pour enlever toutes les erreurs. Car vous vous triez sans doute très bien, mais vous avez peut-être des voisins qui font n'importe quoi. Hier par exemple, il y avait sur le tapis une paire de chaussures et une poupée en plastique qui n'avaient rien à faire là.

Le robot apprend donc. On met dans son logiciel des milliers de photos et il apprend à reconnaître les formes, les couleurs des déchets et avec ses six bras articulés, il retire tout ce qui ne se recycle pas.

Un travail moins pénible grâce aux robots

Dans ce centre géré par Veolia, il y a une autre technologie qui a révolutionné cette fois le travail des humains. Avant, des salariés eux aussi retiraient les erreurs de tri à la main, avec des gants. Mais quand arrivait une bouteille en verre cassé, c'était dangereux. Aujourd'hui, ils travaillent devant un écran, sur une tablette et quand ils voient défiler un objet qui n'a pas à être là, ils cliquent dessus, comme dans un jeu, et un robot le fait disparaître du tapis en soufflant dessus.



Les robots améliorent la qualité du tri et rendent le travail de salariés moins pénible et c'est un métier d'avenir. Seulement la moitié de nos déchets sont recyclés aujourd'hui, il faudra passer aux deux tiers en 2025. La filière compte embaucher 20.000 personnes pour y arriver.