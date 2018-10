publié le 12/10/2018 à 04:55

Une étude va être présentée ce vendredi 12 octobre à Paris sur l'importance économique des barrières de corail et c'est considérable. Les coraux d'abord ça protège, ça coupe les vagues le long des cotes.



Si les barrières disparaissent, 200 millions de personnes sur la planète sont inondées. Autant les préserver, ça coûte beaucoup moins cher que de construire des digues en béton.

Ensuite les coraux ça nourrit. De nombreuses espèces de poissons s'y reproduisent. Plusieurs centaines de millions d'être humains peuvent manger des protéines grâce au corail. L'impact est aussi touristique. La barrière française, avec ses paysages de carte postale, a attiré un million de touristes l'an dernier.

Un poids économique important

Cette étude qui va être présentée ce matin par le CRIOBE, un laboratoire français de recherche, estime que rien que pour les récifs français, notamment en Nouvelle Calédonie, le corail rapporte 1,300 milliard d'euros à notre économie chaque année. Sans compter son rôle pour lutter contre le réchauffement ; notre barrière capture chaque année en poussant du carbone, 2,5 millions de tonnes, c'est ce que rejette dans l'atmosphère une ville comme Lyon.



Cette étude montre donc l'importance de ces écosystèmes autrefois multicolores, mais qui malheureusement sont en train de disparaître. En effet, ils blanchissent à cause du réchauffement climatique qui rend les océans plus acides. On l'a vu dans le dernier rapport du GIEC lundi, si la hausse de la température de la planète atteignait deux degrés, il n'y aurait plus de coraux du tout. Si on arrivait à la limiter à 1,5 degré, 25% seulement, mais 25% quand même, seraient préservés.