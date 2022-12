Comment fonctionne info-tri, un étiquetage obligatoire en 2023 ?

Depuis 2022, l'info-tri se déploie sur plusieurs emballages en France. Cette nouvelle signalétique doit permettre aux consommateurs de mieux comprendre les consignes de tri. Le logo se décompose en deux parties : d'un côté le bonhomme Triman, qui indique que l'emballage ou le produit ne se jette pas dans la poubelle d'ordures ménagères, de l'autre, les informations qui précisent comment trier l'objet.

Par exemple, les emballages ménagers, les jouets, les piles, les médicaments et les vêtements font partie des produits concernés par cette nouvelle signalétique, qui a été mise en place dans le cadre de la loi anti-gaspillage. Le nouveau logo devra figurer sur tous les emballages ménagers à partir du 9 mars 2023.

Pour les équipements électriques et électroniques ou pour les textiles, vêtements et chaussures, les délais sont rallongés respectivement jusqu'au 15 juin 2023 et au 1er août 2023. Grâce à ce nouveau info-tri, les consommateurs pourront connaître, en un coup d'œil, dans quel bac jeter leur produit ou s'il faut l'amener en déchèterie ou dans une association.

Un produit bien trié peut être, au choix, réutilisé, réparé ou recyclé en nouvel objet. Le ministère de la Transition écologique rappelle que, chaque année en France, un habitant produit 582 kilos de déchets.

