publié le 18/06/2019 à 06:53

Des dizaines de millions d'euros de dégâts. Les violents orages qui ont eu lieu ce week-end dans la région Auvergne-Rhône-Alpes vont avoir des conséquences drastiques pour le futur proche du sud de la région d'après un tout premier décompte.



Quelques minutes de grêle dans la soirée de ce samedi 15 juin vont avoir des répercussions pendants des mois, voire des années pour les habitants également. Les exploitants agricoles ont parfois tout perdu et c'est particulièrement vrai dans le secteur de la culture des noix en Ardèche et dans la Drôme.

À Châteauneuf-sur-Isère, les vergers d'Alexandres Clut ont été totalement dévastés et la récolte est perdue. "Cela va engendrer la perte d'emploi de nos 80 saisonniers estivaux. Désormais on n'est plus qu'une trentaine pour cette année et on va devoir encore réduire petit à petit. J'ai appelé mes employés ce matin pour leur dire de ne pas venir travailler car il n'y avait rien à faire". Dans le seul département de la Drôme, plusieurs centaines d'employés ont été sévèrement touchés par l'impact de ces orages.

À écouter également dans ce journal

Faits divers - Une présidente de Cour d'assises a été agressée devant chez elle ce lundi 17 juin dans les Yvelines. Deux hommes ont attaqué la magistrate avec un flashball avant de prendre la fuite. L'important dispositif de recherches, impliquant notamment un hélicoptère, n'a pas permis de les retrouver.



Justice - Les derniers développements ouvrent la voie à un procès de Jonathann Daval d'ici fin 2020. Il pourrait comparaître aux assises dans un peu plus d'un an, a estimé le Procureur ce lundi.



Société - Les drones seront une fois de plus la grande attraction du Salon du Bourget, qui ouvre ses portes au grand public ce mardi 18 juin. Les principales nouveautés de cette année sont les drones civils, des avions ou des hélicoptères sans pilote qui pourraient bientôt remplacer les taxis dans les villes.