Hérault : de l'urine utilisée comme engrais sur des vignes

publié le 08/03/2019 à 05:25

Voilà un nouvel engrais inépuisable. Dans l'urine, il y a beaucoup de phosphore et d'azote. Nous produisons tous cinq kilos d'azote et 500 grammes de phosphore par an en moyenne. L'essentiel se retrouve dans les stations d'épuration et cet engrais gratuit et de bonne qualité pourrait être utilisé sur les cultures agricoles, comme il l'a été pendant plusieurs siècles, sachant que l'engrais classique est aujourd'hui produit avec du pétrole.



Dans son vignoble, Bruno le Breton arrose depuis un an cinq rangées de vignes, appellation Pays d'Oc dans l’Hérault. Il arrose au goutte a goutte pour apporter juste ce qu'il faut a la plante. Il a pour partenaire un fabricant de toilettes sèches qui lui collecte l'urine. Le test va durer trois ans, pour voir les effets sur le taux de sucre du raisin et sur le goût.

Pour l'instant la première cuvée avec le raisin récolté à l'automne dernier est encore en barrique. Le vigneron ne fait pas tout seul dans son coin, il travaille avec les agronomes de l'institut de recherche en agriculture et des experts de l'agence de l'eau. Ses clients sont partagés : la moitié trouvent ça intéressant et plutôt écolo.

Les autres sont un peu dégoûtés et redoutent la présence de résidus de médicaments. Il y en a dans l'urine mais ce sont des traces microscopiques, répond le vigneron, qui ne se retrouvent pas dans la plante. Évidemment il fera analyser son vin avant de le commencer à le vendre.