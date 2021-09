À Sucy-Bonneuil, dans le Val-de-Marne, un bus autonome, sans chauffeur, a circulé au milieu du trafic en région parisienne ce lundi 13 septembre. À première vue, à l'intérieur, ce bus de ville est comme beaucoup d'autres en France, avec ses 18 places assises et 57 débout.



Mais, ce bus autonome se différencie par la présence de deux petits capteurs sur le coté, qui dépassent légèrement. "Ce sont des capteurs lasers qui servent à détecter ce qu'il se trouve devant et sur les côtés du bus", explique Côme Berbin, le directeur de l'innovation à la RATP.

Ce bus autonome de ville n'a rien a voir avec les petites navettes autonomes. Il est 100% électrique et surtout connecté au réseau 4G. Sa spécificité, c'est qu'il roule tout seul. Le volant tourne sans la main d'un conducteur et la vitesse s'ajuste automatiquement lorsqu'il croise des voitures ou des piétons. En cas de danger, il y a toujours un conducteur qui peut réagir et passer en mode manuel. En revanche, la vitesse reste limitée à 30km/h et le freinage est encore un peu sec.

À regarder À bord du premier bus autonome testé sur une ligne urbaine 00:19

"Aujourd'hui, on fait la première, de jour, avec des voyageurs qui ont été des personnes invitées à ce voyage", s'est réjouie Catherine Guillouard, PDG de la RATP, au micro de RTL. Ce bus va-t-il être déployé prochainement sur l'ensemble du réseau ? "On est en train de démontrer que c'est faisable et on envisage de monter les étapes supplémentaires pour arriver à mettre de vrais clients dans ce bus dans un an", a-t-elle également indiqué.



D'ici l'automne 2022, ces bus pourront être déployés dans des environnements urbanisé, sur des voies de bus dédiées. Mais tout cela sera possible à condition de connecter les feux de signalisation et que le bus puisse se connecter en 4G et très bientôt en 5G !

Le bus autonome testé par la RATP Crédit : Arnaud Tousch pour RTL

Le bus autonome testé par la RATP Crédit : Arnaud Tousch pour RTL