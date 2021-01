RATP : les syndicats appellent à la grève jeudi sur les RER A et B

et AFP

publié le 19/01/2021 à 21:32

Un appel intersyndical à la grève a été lancé pour la journée de jeudi dans les transports franciliens. La CGT, l'Unsa, le SUD et la FO de la RATP appellent les conducteurs des RER A et B à faire grève pour protester contre des "pressions managériales constantes" et une "non-reconnaissance financière", ont-ils déclaré ce mardi.

"Nombreux seront les agents de conduite à ne pas prendre les commandes de leurs trains et de nombreuses perturbations sont à prévoir", ont assuré les quatre syndicats dans un communiqué commun. "En pleine crise sanitaire, alors que les salariés sont mobilisés tous les jours sur le terrain, ils ont l'impression de ne pas être entendus ni respectés", détaillent-ils. Parmi les revendications, le non-respect d'accords internes et une "insécurité grandissante" sur le réseau.

La direction de la RATP a d'ores et déjà fait savoir que "le trafic sera perturbé jeudi" sur les lignes A et B du RER. La régie prévoit "au moins 50% de RER A" en circulation "sur l'ensemble de la journée". Concernant le RER B, ce seront "au moins 50%" des trains qui rouleront, "avec deux trains sur trois" en circulation "en heures de pointe matin et soir", a-t-il été précisé. Les interconnexions seront quant à elles "assurées".

La RATP invite ainsi les voyageurs "à s'informer sur les différents canaux mis à leur disposition", à savoir le site internet de la RATP, les comptes Twitter des lignes concernées, l'application RATP, les écrans d'informations ainsi qu'auprès de ses agents "dans les gares et stations".