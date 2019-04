publié le 15/04/2019 à 14:01

Les bus parisien se refont une beauté. Dans la nuit du vendredi 19 au samedi 20 avril, le réseau de bus de la RATP, la société d'exploitation des transports en commun de la capitale, vont être réorganisés.



Au total, 4.000 stations sont concernés et 50 lignes de bus touchées. Parmi elles, 42 vont voir leur parcours modifié ou prolongé. Cinq lignes vont voir le jour : la 25 part de "Bibliothèque François Mitterrand" à "Vitry-sur-Seine -Duras", la 45 de "Concorde" à Aubervilliers - France-Asie", la 59 de "Gare de Clamart" à "Place d'Italie", la 71 de "Porte de la Villette à "Bibliothèque François Mitterrand" et la 77 de "Gare de Lyon" à "Joinville-le-Pont RER".

Enfin, 3 lignes vont disparaître : la ligne 53, 65 et 81. Elles seront remplacées par d'autres lignes, qui reprendront leur itinéraire.

Augmenter l'offre

Le but de la RATP et de la mairie de Paris est d'une part d'augmenter l'offre, notamment pour les arrondissements les moins bien desservis actuellement : les 12ème, le 19ème et le 20ème arrondissements.



D'autre part, il s'agit de mieux relier la capitale aux communes voisines et prévoir la desserte des futures gares du Grand Paris Express.

Informer les Franciliens

Pour que les Parisiens puissent s'y retrouver, un site spécifique a été mis en place : sur une carte, il est possible de constater les changements effectués ligne par ligne, arrêt par arrêt. Des affiches ont également été mises en place dans les abribus et les bus, et des prospectus doivent être diffusés dans 265 gares et stations.



Quelque 10.000 agents sont également mobilisés afin d'aiguiller les usagers. La RATP a aussi dû recruter : 700 conducteurs de bus ont été formés pour assurer la circulation de la flotte, qui compte 110 bus supplémentaires.

> Nouveau réseau bus parisien Date : 15/04/2019