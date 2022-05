Ramadan 2022 : qu'est-ce que la nuit du doute ?

La fin du Ramadan approche à grands pas pour les musulmans. Dans un communiqué, la grande Mosquée annonce que la "Nuit du doute" se tiendra le samedi 30 avril.



Durant cette soirée, une commission religieuse se réunit à la Grande mosquée de Paris à 18h30 afin de déterminer la fin du mois de ramadan et le début de l’Aïd el-Fitr, ajoute l’institution religieuse. Ce n'est donc qu'à l'issue de cette soirée du samedi 30 avril 2022 que les Musulmans de France seront fixés sur la date de l’Aid el-Fitr, qui sera soit le dimanche 1er mai ou le lundi 2 mai 2022.

Le Ramadan a débuté cette année le samedi 2 avril. Durant plus d'un mois, les musulmans sont privés de nourriture, d'eau, de rapports sexuels, de cigarettes et d'autres interdits annexes du lever au coucher du soleil, durant un cycle lunaire. "Le mois sacré du ramadan" est même l'un des 5 piliers de l'islam avec la prière, l'aumône, le pèlerinage à la Mecque et la profession de foi.

Lire la suite