Radicalisation : "Ils ne me font pas peur", assure Latifa Ibn Ziaten, victime de menaces

Neuf ans après la disparition de son fils Imad, militaire tué par Mohamed Merah, Latifa Ibn Ziaten s'exprime souvent devant des jeunes dans jeunes collégiens et lycéens pour leur apporter un message de tolérance et de lutte contre le fanatisme.

Invitée pour témoigner dans ces établissements scolaires, elle reçoit parfois des menaces de la part de certains "jeunes malveillants", mais "ils ne me font pas peur", assure-t-elle. Ces menaces ne l'empêchent pas de poursuivre ses échanges avec les jeunes "qui ont besoin d'écoute et d'accompagnement".

"Je ne sais pas combien de mails j'ai reçus de parents inquiets pour leurs enfants parce qu'ils tombent dans cette secte", témoigne Latifa Ibn Ziaten, invitée sur RTL. "Ils veulent pas être fichés S, ils ont honte, ils ont peur… Il y a plein de choses qui les empêchent d'appeler les plateformes pour signaleurs leurs enfants".

"Toujours un enfant on peut le récupérer, même un adulte", rassure Latifa Ibn Ziaten. "Quand on donne de l'importance, quand on est présent, quand on donne de l'amour, quand on donne de l'espoir, l'enfant on le récupère facilement".