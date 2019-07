Qui sont Monsieur et Madame Pipelet, les célèbres personnages d'Eugène Sue ?

publié le 26/07/2019 à 08:10

Monsieur et Madame Pipelet sont deux personnages créés par Eugène Sue. Ce couple de portier de la rue du Temple, dans les Mystères de Paris, fait rire aux éclats les lecteurs de France, entre 1842 et 1843, au fil des épisodes quotidiens parus dans le Journal des débats. Alfred et Anastasie Pipelet s'occupent des affaires de l'immeuble avec énergie, donnant leur avis sur les mœurs des habitants, fulminant contre l'un, se plaignant de l'autre, jasant à propos d'un troisième.

Dans le Paris des bas-fonds, peuplé de filles des rues, de voleurs et de quelques honnêtes gens, Eugène Sue fait entendre une langue vivante, raisonnante d’argot. Les répliques d'Anastasie Pipelet sont savoureuses. Voici, par exemple, comment elle s'adresse à l'huissier Malicorne : "Si vous attaquez mon physique, je me jette sur vous et je vous mords ! Et par là-dessus mon locataire, mon roi des locataires vous fichera du haut en bas des escaliers comme il le dit, et je vous balayerai comme un tas d'ordures que vous êtes". C'est fleuri, l'huissier ne repassera pas de si tôt, quant au lecteur, il en redemande.

En 1955, André Hunebelle réalise le film L'impossible Monsieur Pipelet. Dans cette comédie sociale, le fils des propriétaires de l'immeuble souhaite épouser la fille des concierges, Mathilde, au grand désarroi de tous. Après de grands cris et la disparition des deux jeunes gens, le mariage est célébré dans la joie par les personnages qu'incarnent Michel Simon, Gaby Morlay, Etchika Choureau et Louis De Funès.

On peut se demander pourquoi Eugène Sue a choisi de nommer ses personnages Pipelet. Ce mot pourrait venir de la même racine que le verbe "piper", soit "parler ou "dire", terme que l'on emploie encore dans l'expression "il ne pipe mot". Dès 1854, le mot "pipelet" et son féminin "pipelette" désigne un ou une concierge, ils deviennent bien vite synonyme d'une personne bavarde.

Une dernière question demeure cependant, si le mot "pipelet" existe, on emploie plus souvent le féminin "pipelette", même pour désigner un homme qui parle trop. La raison ? Les femmes auraient la réputation d'être plus bavardes que les hommes. Affirmation qu'aucune étude n'est évidemment jamais venue confirmer.