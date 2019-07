publié le 25/07/2019 à 07:36

Les pensées de Samuel Morse divaguent, il se sent complètement perdu. Ce n'est certainement pas l'immensité de l'océan Atlantique, entourant le bateau vapeur en direction des États-Unis, qui pourrait atténuer ce sentiment. Au milieu de la nuit, accoudé au bastingage, le cinquantenaire aux cheveux argentés réfléchit. Après le refus du Congrès américain en 1838, c'est au tour des Européens de rejeter sa demande de financement d'un projet pourtant novateur : une ligne de télégraphie électrique qui permettrait d'échanger des messages sur une longue distance et qui, il en est persuadé, révolutionnerait les modes de communications.

Il songe un instant à disparaître dans les remous noirs créés par la vapeur, avant, bien heureusement de se ressaisir. Il ne lui faudra en effet qu'un peu plus de persévérance pour voir son idée se concrétiser, s'inscrivant dans l'histoire comme l'inventeur de l'appareil et du code : le morse.

Après avoir commencé une carrière de peintre, Samuel Morse laisse de côté les beaux-arts pour se consacrer à sa deuxième passion : les innovations techniques qui, en son temps, n'en finissent pas de voir le jour. Il rencontre ainsi de nombreux scientifiques. C'est au détour d'une conversation sur l'utilisation de l'électro-aimant et sur les travaux d’Ampère, avec le géologue Charles Thomas Jackson, que Morse à l'idée d'un moyen de communication à longue distance. En 1837, tandis qu'il s'enferme avec Leonard Gale et Alfred Lewis Vail dans l'atelier de ferronnerie des parents de ce dernier, il met au point un prototype de télégraphe.

Ils ne sont pas, à proprement parler, les inventeurs de cet outil, mais ils en révolutionnent l'approche en le rendant plus simple sa conception et son utilisation. Là où toute sorte de signes et de procédés étaient utilisés, Morse et ses comparses développent un alphabet simple composé de points et barres, promit à un bel avenir.

C'est finalement en faisant jouer l'une de ses relations au congrès que Morse obtient des fonds pour financer la première ligne de télégraphe entre Baltimore et Washington, 61 kilomètres, l'ambition est grande. Le 24 mai 1844, à l'aide d'une série d’impulsions courtes et longues, le premier message officiel est transmis. Le texte, devenu célèbre est le suivant : "What have god wrote ? (quelle est l'œuvre de Dieu ?)".

Le succès de son invention est immédiat. Le pays se couvre de lignes télégraphiques et l'appareil de Morse s'exporte dans le monde entier. Des rives de la mer Baltique au détroit du Bosphore, en passant par l'Amérique du Sud. Avec l'invention du télégraphe sans fil, en 1895, le code morse devient le moyen de communication privilégié des marins.