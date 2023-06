Qui est Missak Manouchian, ce héros arménien de la Résistance qui entrera au Panthéon en février ?

Après Joséphine Baker en 2021 et Simone Veil en 2018, le Panthéon va accueillir deux nouveaux héros du XXe siècle : ce dimanche 18 juin 2023, Emmanuel Macron a annoncé la panthéonisation du résistant d'origine arménienne Missak Manouchian, en compagnie de sa femme Mélinée, le 21 février 2024.



Né en 1906 à Hısn-ı Mansur, dans l’Empire ottoman, Missak Manouchian est issu d’une famille arménienne. Il gagne la France en 1925, après avoir perdu ses parents durant le génocide mené par les Turcs contre son peuple. Militant communiste, il intègre la résistance en 1943 au sein du groupe FTP MOI (Francs tireurs partisans - Main d'œuvre immigrée).



Arrêté par la police française, il est fusillé par les nazis au Mont Valérien en 1944, aux côtés de 22 de ses camarades. Ces résistants, tous immigrés et pour la plupart juifs, seront baptisés par la propagande vichyste "armée du crime" et immortalisés sur la tristement célèbre "affiche rouge", placardée dans toute la France occupée.

Reproduction de l'affiche qui fut placardée dans les principales villes de France sous l'Occupation par les services de la propagande allemande. Crédit : AFP

"En exposant ces condamnés, les Allemands voulaient dénoncer les judéo-bolcheviques. L’affiche rouge s’est transformée en un hommage aux résistants. Les nazis ont voulu en faire des terroristes, ils en ont fait des héros", expliquait à Ouest France l’historien Denis Peschanski, auteur du livre Des étrangers dans la Résistance, qui voit dans la panthéonisation de Manouchian "un symbole particulièrement puissant".

Missak Manouchian n'entrera pas seul au Panthéon. Sa femme, Mélinée, enterrée au cimetière d'Ivry près de Paris, l'accompagnera. Elle aussi rescapée du génocide arménien, elle avait rejoint la France avec lui en 1925 puis la résistance. Juste avant d'être exécuté, son époux lui a écrit une lettre bouleversante : "Bonheur à ceux qui vont nous suivre et goûter la douceur de la liberté et de la paix de demain. Je suis sûr que le peuple français et tous les combattants de la liberté sauront honorer notre mémoire dignement."

