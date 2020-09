Quels sont les prénoms les plus donnés en France en 2020 ?

publié le 02/09/2020 à 13:08

Comme chaque année, nous connaissons les prénoms que les Français aiment le plus donner à leurs enfants. En 2019, les prénoms les plus utilisés étaient Gabriel et Louis chez les garçons et Emma et Louise chez les filles. Cette année, la tendance semble être largement renouvelée.

Comme le révèle l'opus annuel de l'Officiel des prénoms, qu'Europe 1 a pu consulter, les prénoms que les Français plébiscitent le plus en 2020 sont, dans l'ordre chez les filles, Emma, Louise, Chloé, Jade et Alice et Gabriel, Raphaël, Léo, Louis et Lucas chez les garçons.

Par ailleurs, cette étude montre également quels sont les prénoms les plus portés, à l'heure actuelle, dans l'Hexagone, toutes catégories d'âge confondues. Il s'agit de Marie, Nathalie et Isabelle chez les femmes et de Jean, Michel et Philippe chez les hommes.