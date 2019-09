Quels seront les prénoms les plus populaires en France en 2020 ?

publié le 04/09/2019 à 15:21

Les prénoms courts domineront 2020. C'est ce qu'indique le livre l'Officiel des prénoms, en donnant le classement des noms les plus populaires qu'auront les nouveaux-nés l'année prochaine. Peu de prénoms contenant plus de deux syllabes sont présents dans le haut de la hiérarchie.

Cependant, le top 3 des prénoms pour garçon compte tout de même deux noms à trois syllabes. Le podium devrait être constitué de Raphaël, Gabriel (prénoms le plus donné à Paris depuis 13 ans) et Léo. En revanche les filles n'échappent pas à la règle puisque Louise, Emma et Jade dominent les prévisions.

Le livre ne se contente pas d'ériger ce palmarès, mais donne aussi les origines et significations de milliers de prénoms, ainsi que le classement en fonction des départements.

Les prénoms les plus populaires de ces dernières années laissent peu à peu leur place à d'anciens prénoms, de retour sur le devant de la scène. Camille, Zoé, Manon quittent alors leurs positions après des années de règne, au profit des Jeanne, Agathe, et autres Iris. Toutefois, certains noms semblent indémodables, comme Emma, dont "le règne semble inaltérable".

Du côté des garçons, on observe les mêmes changements, le même goût du vintage avec en plus des noms historiques ou religieux, avec la popularité croissante de Nathan, Aaron, Gabin ou Mohamed. Même Clovis et Enguerrand sont de plus en plus courants, même s'ils n'atteignent pas encore le top 20.

La fin de prénoms composés

L'avènement des noms courts comme Alice, Lou, Lucas ou Paul (tous présent dans le top 20), enfonce encore un peu plus les prénoms composés pourtant si populaires il fut un temps. Avec une moyenne de deux syllabes et de cinq lettres par prénoms, les noms en plusieurs parties semblent condamnés à s'éteindre.



On constate aussi une montée des prénoms dit multiculturels, ou "caméléon" chez les deux sexes, des prénoms ayant différentes significations en fonction des cultures, à l'instar de Lina ou Eden.