Quels sont les pires steaks hachés vendus en supermarchés ?

publié le 28/02/2020 à 12:39

Produit particulièrement consommé, les steaks hachés de supermarché sont-ils de bonne qualité ? Le magazine 60 millions de consommateurs a décidé de tester 29 d'entre eux et a publié les résultats dans le numéro du 27 février. Et ceux qui arrivent en bas du classement sont... bios.

Le magazine a mesuré "la matière grasse libre, le sel, le collagène et les protéines" de la viande avant d'évaluer sa qualité. Elle a également procédé à des analyses microbiologiques pour chercher la présence de souches pathogènes, et à des analyses histologiques afin d'informer la possible "présence de tissu musculaire, de gras" mais surtout d'éléments indésirables comme les "os et cartilages, des tendons, du tissu lymphoïde et des cellules de moelle osseuse".

60 millions de consommateurs a divisé le classement en deux catégories. Et les trois steaks hachés les moins bien notés dans la catégorie "15% de matière grasse" sont trois bios. Avec les notes respectives de 12,11.5 et 9,5/20, les "Steaks hachés boeuf" de chez Biocoop, les "Steaks hachés façon bouchère" de chez Naturalia et de chez Jean Rozé (Intermarché) n'ont pas répondu positivement aux tests du magazine. C'est surtout le ratio collagène/protéine qui a fait défaut.

Dans la catégorie 5%, les deux derniers du classement sont également bios. "Steaks hachés" de Carrefour Bio et des "Steaks hachés" de Bio Village (Leclerc) présentent une microbiologie peu satisfaisante.